Die Werkstatt der Berufsbildenden Schule am Schulstandort Wörth zieht für die Dauer der Sanierungsarbeiten in das ehemalige Gebäude der Bienwaldschule um. Das hat der Schulträgerausschuss in seiner Sitzung am 11. Mai beschlossen.

Im Zuge der Generalsanierung des Schulgebäudes der Berufsbildenden Schule am Standort Wörth wird laut Kreisverwaltung für die Dauer der Sanierungsarbeiten von zwei bis drei Jahren ein Ausweichquartier oder Container benötigt. Die Bauarbeiten im Werkstattbereich sollen im Spätjahr 2021 beginnen. Als Ausweichquartier biete sich das leerstehende Gebäude der Bienwaldschule an. „Bei einem Umzug in das dortige Erdgeschoss kann der fachpraktische Unterricht im Metallbereich in das Gebäude der Bienwaldschule ausgelagert werden. Die Smart Factory bleibt während der Sanierungsarbeiten von außen zugänglich“, so der Schuldezernent und Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler. Ein weiterer Vorteil: Das ehemalige Gebäude der Bienwaldschule ist für die Schüler fußläufig erreichbar. „Das ermöglicht einen reibungslosen Unterrichtsbetrieb, da die Lehrkräfte sowie die Schülerinnen und Schüler in den Pausen zwischen den beiden Gebäuden wechseln können“, so Schulleiter Alexander Ott.