Am Donnerstagmorgen hat die Polizei Fahrzeuge an der Grundschule in Lingenfeld kontrolliert. Laut Polizeibericht war in einem Auto ein Kind nicht richtig angeschnallt. Außerdem wurden an sieben Fahrzeugen technische Mängel festgestellt. Bei einer Überwachung des Durchfahrtsverbots „Am Hirschgraben“ kam es demnach zu drei Verstößen.