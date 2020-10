Beamte der Polizeiinspektion Germersheim haben am Dienstag zwischen 7.40 und 8.15 Uhr den Schulweg vor der Grundschule in Schwegenheim kontrolliert. Wie sie am Mittwoch mitteilten, ahndeten sie zwei Verstöße, weil Kinder nicht „ordnungsgemäß gesichert“ waren. Insgesamt zieht die Polizei ein positives Fazit.