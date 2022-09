Am Mittwoch hat die Polizei in der Zeit von 7 bis 8.30 Uhr im Bereich der Kindergärten und Schulen in Rheinzabern Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Schulwegsicherheit durchgeführt. Während erfreulicherweise bei den Kindern und Jugendlichen alles in Ordnung war, musste sich ein 18-jähriger Autofahrer eine Blutprobe entnehmen lassen. Bei der Kontrolle zeigten sich laut Polizei deutliche Anzeichen auf die Einnahme von Betäubungsmitteln. Zudem wurden zwei Jugendliche mit nicht ordnungsgemäßen Rollern erwischt. Sie sehen sich jetzt mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige konfrontiert.