Am Mittwochmorgen kontrollierten Beamte der Polizei Germersheim zunächst einen Schulweg im Römerweg in Germersheim. Dabei mussten fünf Autofahrer verwarnt werden, weil sie das Durchfahrtsverbot missachteten. Bei einer weiteren Kontrolle in der Schulstraße in Rülzheim konnten die Beamten ein durchweg positives Fazit ziehen. Bei hohem Verkehrsaufkommen gingen alle Verkehrsteilnehmer sehr umsichtig und rücksichtsvoll miteinander um. Im Anschluss wurde von 9 bis 10 Uhr eine Lasermessung in der Ortsdurchfahrt Knittelsheim durchgeführt. Dabei kam es zu insgesamt 13 Geschwindigkeitsverstößen. Zudem war ein Autofahrer nicht angeschnallt. Der „Spitzenreiter“ befuhr die Hauptstraße mit 60 Stundenkilometer