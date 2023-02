Die SPD-Fraktion möchte den Schulweg für die Schulkinder sicherer machen. Daher hatte sie im Juni 2022 im Gemeinderat einen Antrag an die Verwaltung gestellt, zu überprüfen, wie dies umzusetzen sei. Was ist daraus geworden?

Da die SPD mit der Antwort der Verwaltung nicht zufrieden war, stand dieses Thema bei der jüngsten Gemeinderatssitzung erneut auf der Tagesordnung. Ziel ihres Antrags, den damals alle Fraktionen unterstützt hatten, war, so die SPD, zu überprüfen, „welche Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit von Fußgängern, Radfahrern und insbesondere Schulkindern auf ihrem Schulweg im direkten Einflussbereich der Schulen geeignet sind“. Dies solle die Verwaltung jetzt „erneut und umfänglich“ prüfen“. Besonders am Herzen liegt der SPD die Verkehrssituation am Knotenpunkt Schulstraße, Helle Eichen und Am Stadion.

Besonders zu Stoßzeiten vor Schulbeginn und nach Schulende seien dort besondere Schutzmaßnahmen erforderlich. Diese sollten aber den Verkehrsfluss außerhalb der Stoßzeiten und die Anwohnerschaft möglichst wenig beeinträchtigen. Ziel müsse es sein, eine tragfähige und für alle Verkehrsteilnehmer sichere Infrastruktur zu bieten, die es Rülzheimer Familien erlaube, ihre Schulkinder an geeigneten Stellen reibungs- und gefahrenlos abzusetzen. Beziehungsweise muss es möglich sein, die Schulkinder alternativ auch zu Fuß oder per Fahrrad auf sicheren Wegen alleine zur Schule und wieder nach Hause gehen oder fahren zu lassen.

Die von der Polizei erfassten Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit Abholungen an den Schulen sieht die SPD zwar „nicht als alarmierend, aber auch als nicht zu verharmlosend“ an. „Wir möchten nicht warten, bis hier, besonders in der morgendlichen Hektik, mehr passiert.“

Daher fordert sie, den Ermessens- und Handlungsspielraum der Gemeindeverwaltung „konsequent auszuschöpfen“ und eine Bewertung der Verkehrssicherheit auf den vorhandenen Schulwegen durchzuführen und deren Ergebnisse vorzustellen. Danach soll eine „zeitnahe Planung und Umsetzung zielführender, verkehrstechnischer Maßnahmen im direkten Schulumfeld und den unmittelbaren Zubringern“ erfolgen.

Die Fraktionen stimmten diesem Antrag einstimmig zu. Die Fraktion Bündnis 90/Grüne schlug zusätzlich vor, die Prüfung auf den Bereich Schulstraße/Hoppelgasse auszuweiten. Die CDU bat darum, die künftige Konzeption der Grundschule miteinzubeziehen, und die Aktiven Bürger regten an, die Möglichkeit eines absoluten Halteverbots zwischen dem Förderkindergarten und der Straße Helle Eichen zu erwägen.