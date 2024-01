Ab sofort können Angehörige von Demenzerkrankten an einer kostenfreien Schulung teilnehmen. Bei diesem Seminarprogramm, welches den Namen „Hilfe beim Helfen“ trägt, lernen Pflegende von Menschen mit Demenz, wie sie verschiedene Herausforderungen, die diese Aufgabe mit sich bringt, besser meistern können. Das Seminar startet mit einem Informationsabend am Mittwoch, 28. Februar, 18 bis 19.30 Uhr. Die weitere Seminarreihe, welche sieben Termine umfasst, findet immer mittwochs von 17.45 bis 20 Uhr, im Caritas Altenzentrum St. Elisabeth statt. Der erste nachfolgende Termin wird am 13. März veranstaltet und der letzte am 24. April. Eine Anmeldung ist bei den Organiserenden möglich, entweder bei der Kreisverwaltung Germersheim unter www.kreis-germersheim.de/senioren, bei der Kreisvolkshochschule Germersheim, Telefon 07274 53382, E-Mail vhs@kreis-germersheim.de, sowie bei der Geschäftsstelle Regionale Pflegekonferenz, Telefon 07274 53279 oder 531230.