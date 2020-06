Zu einem Auffahrunfall mit Fahrrädern kam es am Sonntagvormittag gegen 11.20 Uhr zwischen zwei Radfahrerinnen in der Dammstraße von der Bahnhofstraße kommend. Als die vorausfahrende 54-jährige Fahrerin abbremste, da sie abbiegen wollte, erkannte dies die nachfolgende 53-Jährige zu spät und fuhr auf das Fahrrad auf. Durch die Kollision stürzt die Dame und erlitt eine leichte Verletzung an der Schulter.