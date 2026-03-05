Bundesweit haben Schülerinnen und Schüler gegen den neuen Wehrdienst demonstriert. In Germersheim hatten junge Menschen einen Infostand aufgebaut.

Alle 18-jährigen Männer müssen seit diesem Jahr einen Fragebogen zur „Motivation und Eignung“ ausfüllen und mitteilen, ob sie zum Wehrdienst bereit sind. Die Musterung ist verpflichtend. „Beängstigend“ nennt ein 17-Jähriger die Vorstellung, zur Musterung zu müssen, insbesondere vor dem Hintergrund aktueller Krisenherde und Kriege. Deswegen nimmt er an dem Protest in Germersheim teil.

Hauptsächlich Germersheimer Gymnasiasten kommen am Donnerstag zu dem Infostand am Paradeplatz. Um die 20 Leute waren es in der Spitze, erzählt Lea Schanne von der Linksjugend, die die Veranstaltung mitorganisiert hat. Nach einer Stunde bauen die jungen Leute ihren Stand mit Flyern wieder ab.

Der Bund setzt zunächst auf Freiwilligkeit. Die Wehrpflicht könnte allerdings kommen, wenn sich nicht genügend Freiwillige melden. Die bundesweite „Schulstreik gegen Wehrpflicht“-Initiative macht da keinen sprachlichen Unterschied. Es sei schon Zwang, den Fragebogen zu beantworten, sagt Lea Schanne. Die Aktion am Paradeplatz sollte Aufmerksamkeit auf das Thema lenken schärfen, Bewusstsein schärfen und informieren. Unter den Teilnehmern war auch ein junger Mann Mitte 20. Er fällt zwar nicht in die Jahrgänge, die ab 2027 gemustert werden sollen, hat aber aktiv eine Kriegsdienstverweigerung abgegeben. „Ich bin nicht bereit, auf Leute zu schießen, weil für mich das Leben an höchster Stelle steht“, sagt er.