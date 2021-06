An allen Schularten im Kreis Germersheim – von Grundschule bis Gymnasium – gibt es bereits oder soll es demnächst Schulsozialarbeit geben. Das hat der Kreisausschuss am Montag beschlossen. Rund eine Million Euro wird dafür pro Jahr ausgegeben. Den Betrag teilen sich Kommunen, Land und Kreis. Dass Schulsozialarbeit notwendig sei, werde nicht mehr bestritten, sagte Bernhard Würtz vom Jugendamt. Dennoch sei man im Kreis von der Idealzahl einer Stelle Schulsozialarbeit auf 150 bis 300 Schüler weit entfernt. An den Gymnasien in Germersheim und Wörth sei beispielsweise je eine Stelle für 1000 beziehungsweise 1500 Schülerinnen und Schüler da. Allerdings, so Würtz, gebe es im Kreis auch weitere Möglichkeiten der Jugendhilfe, wie die Familienorientierte Sozialarbeit (FOS). Der Unterschied sei aber, dass Schulsozialarbeit vorbeugend wirke und andere Jugendhilfen erst greifen, wenn Probleme bereits da sind. „Schulsozialarbeit erkennt oft Dinge im Vorfeld, die später große Jugendhilfeeinsätze verhindern können“, sagte Würtz. Die Distanz zwischen Schule und Jugendhilfe werde kleiner. Schulsozialarbeit sei über alle Schularten von der ersten bis zur letzten Klasse notwendig als Stelle, „die vermittelnd zwischen Eltern, Lehrern und Schülern arbeiten kann“.