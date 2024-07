Drei Pädagoginnen der Carl-Benz-Gesamtschule in Wörth werden am letzten Schultag in die Altersteilzeit verabschiedet – eine kommt nach den Ferien noch einmal für fünf Wochen zurück.

Während die Lehrerinnen Susanne Nachbar-Geiger und Ruth Hänling am letzten Schultag nach ihrer Verabschiedung in die Altersteilzeit die IGS für immer verlassen, muss die Religionspädagogin Heike Schottmüller nach den Ferien noch einmal für fünf Wochen in den Schulalltag kurz zurückkehren. Ihr Arbeitsverhältnis endet zum 30. September. Sie wollte aber mit den beiden Kolleginnen auch verabschiedet werden.

Susanne Nachbar-Geiger machte nach der Grundschule in Maximiliansau ihr Abitur 1981 am Europa-Gymnasium in Wörth. Sie studierte für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen die Fächer Deutsch und katholische Religion in Koblenz und Landau. Ihr Referendariat absolvierte sie im Regierungsbezirk Trier an der Hauptschule Konz im Schulzentrum von 1985 bis 1987. In dieser Zeit herrschte noch ein „Überfluss“ an Lehrern und es gab kaum Planstellen. „So verbrachte ich fast drei Jahre mit verschiedenen Tätigkeiten in der Erwachsenenbildung“, erzählt sie.

Von 1987 bis 1989 war sie bei der Gemeinde Neuburg als ABM-Kraft beschäftigt mit der Sammlung und Erfassung von Archivmaterial und historischen Dokumenten für Ortschronik und Ortsmuseum. Einige Monate war sie Schulungsassistentin in einer Firma für PC-Programme, ehe sie über ein Jahr mit Zeitverträgen beim CJD Deutschkurse für Spätaussiedler und Vorbereitungskurse für Umschüler erteilte. Am 1. Dezember 1990 erhielt Nachbar-Geiger einen Vertrag für eine Schwangerschaftsvertretung an der Regionalen Schule Wörth bis Ende des Schuljahres, bevor sie zum neuen Schuljahr eine Planstelle an der Adolf-Diesterweg-Hauptschule in Ludwigshafen erhielt. Hier blieb sie bis 1996.

Auf eigenen Wunsch zurück nach Wörth

Auf ihren Wunsch und den der damaligen Schulleitung kam sie an die Regionale Schule in Wörth zurück, wo sie bis jetzt 28 Jahre „verbrachte“. Sie unterrichtete in den Fächern Deutsch, katholische Religion, Geschichte, Sozialkunde und Erdkunde. Dabei war sie 2013 an die seit 2010 eingerichtete IGS versetzt worden und erteilte auch Unterricht in Gesellschaftslehre und im Wahlpflichtfach „Darstellendes Spiel“, für das sie nach der Prüfung die Unterrichtserlaubnis erworben hatte. 2017 hatte Nachbar-Geiger auch die Wechselprüfung zur Realschullehrerin abgelegt. Die Auftritte mit dem Fachbereich „Darstellendes Spiel“ waren Höhepunkte im Schulleben – bei Schulfesten und -feiern oder besonderen Abendveranstaltungen. Das galt auch für die AG Schwarzlichttheater, die sie mehr als 25 Jahre leitete. „Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.“

Mit Schülergruppen nahm sie auch an Gedenkfeiern zum Volkstrauertag in Maximiliansau teil. Zu ihrem Einsatz in der Schule gehörten auch über viele Jahre die Planung, Vorbereitung und Fahrten zu politischen und historischen Seminaren nach Nürnberg, Köln, Bonn, Natzweiler-Struthof, Cursdorf oder Bad Kissingen oder die Teilnahme am Schüler-Landtag in Mainz.

Jetzt hat Nachbar-Geiger vor, sich mehr ihren zahlreichen Hobbys und sportlichen Aktivitäten zu widmen. Das sind Fahrradtouren, Wander- und Pilgerreisen, Tennisspielen, mehr Zeit zum Lesen, Singen im Kirchenchor und ehrenamtliche Mitarbeit in der Kirche. Sie kocht (internationale Küche) und backt aber auch sehr gerne.

Ruth Hänling war zuerst Buchhändlerin

Ruth Hänling wurde 1962 in Ludwigshafen geboren. Schon nach einigen Lebensmonaten zog die Familie wieder in ihre Heimatstadt Pirmasens zurück, wo sie von 1968 bis 1972 die Grundschule im Ortsteil Ruhbank besuchte und 1981 am Neusprachlichen Gymnasium ihre Schullaufbahn mit dem Abitur abschloss. „Da zur damaligen Zeit die Einstellungschancen im Lehramt schlecht waren, absolvierte ich bis 1983 eine Ausbildung zur Buchhändlerin in Kaiserslautern. Nach dem Umzug in die Südpfalz arbeitete ich in einer Buchhandlung in Bad Bergzabern und unterstützte meinen Mann in seiner Tätigkeit als selbstständiger Landwirt“, erzählt sie der RHEINPFALZ. Nach der Geburt der beiden Töchter wechselte sie 1989 als Sachbearbeiterin in die Bibliothek der Uni Landau, wo „mein Wunsch wieder erwachte mein ursprüngliches Berufsziel neu zu verfolgen.“

Ab 1995 studierte sie die Fächer Deutsch, Geschichte und Sozialkunde für das Lehramt an Hauptschulen. 1999 schloss sie ihr Studium ab. „Bereits während der Praktika konnte ich die damalige Regionale Schule in Wörth kennen lernen. Die didaktische Konzeption, der wertschätzende Umgang mit den Schülern und innerhalb des Kollegiums gefiel mir sehr gut, sodass ich mich an dieser Schule für das Referendariat bewarb.“ 2001 bis 2002 wurde diese Bewerbung als Referendarin in die Tat umgesetzt in Zusammenarbeit mit dem Studienseminar Rohrbach. Nach einer erfolgreichen Prüfung gab es zunächst einen Vertretungsvertrag in Wörth, ehe sie zum Schuljahr 2003 hier in das Beamtenverhältnis übernommen wurde. Das galt auch für die Realschule plus und dann für die IGS. 2017 machte auch sie die Aufstiegsprüfung zur Realschullehrerin.

Neben ihren studierten Fächern unterrichtete sie seit einigen Jahren auch Ethik. „Daran hatte ich eine besondere Freude. Ansonsten hat mich der erste Eindruck nicht getäuscht und ich würde immer wieder als Berufsanfängerin diese Schule wählen“, zieht sie ihr Fazit. Nun freut sie sich auf mehr Zeit mit ihrer Familie. „Neben meinen eigenen Eltern und meinem Ehemann möchte ich mehr Zeit mit meinen vier Enkelkindern (drei Mädchen und ein Junge im Alter zwischen acht Jahren und vier Monaten) verbringen.“ Zudem möchte Hänling ihre Französischkenntnisse auffrischen und vielleicht noch eine Ausbildung als Gästeführerin absolvieren.

Von der christlichen Botschaft überzeugt

Heike Schottmüller besuchte im hessischen Gernsheim die Grundschule und das Gymnasium, wo sie 1979 ihr Abitur machte. Ihr Studium absolvierte sie von 1979 bis 1982 an der Katholischen Hochschule in Mainz mit dem Studiengang Praktische Theologie und dem Abschluss als Diplom-Religionspädagogin. Von August 1982 bis August 1984 erhielt sie ihre erste Arbeitsstelle als Gemeindereferentin in der Pfarrei Bensheim-Auerbach, wo sie auch Religionsunterricht an der Grundschule Schloßbergschule und an der Hauptschule Schillerschule erteilte. Nach der Eheschließung und der Kündigung bei der Diözese Mainz begann sie im September in der Diözese Speyer als Gemeindereferentin in Bad Bergzabern mit Erteilung von Religionsunterricht an der Hauptschule und der L-Schule.

Nach der Geburt des ersten Sohnes im Mai 1985, der Kündigung im November und der Geburt des zweiten Sohnes im März 1989 erteilte sie ab Februar 1991 aushilfsweise Religionsunterricht an der IGS Kandel. Im August 1991 nahm Schottmüller ihre Berufstätigkeit als Religionslehrerin im Kirchendienst der Diözese Speyer an der Hauptschule, dann Regionalen Schule und Realschule plus, heute IGS Wörth wieder auf. „Ab August 1997 kam die Tätigkeit an der Grundschule Dorschberg dazu, wo ich alle katholischen Kinder von Klasse 1 bis 4 im Fach Katholische Religion über vier Jahre begleite. Wenn ich am 30. September in die Altersteilzeit gehe, verlasse ich die IGS nach 33 und die Grundschule nach 27 Jahren Dienst“, sagt die Religionspädagogin.

„Es hat mir Freude gemacht Kinder und Jugendliche im Fach Religion zu unterrichten und zu arbeiten, ihre Freude, Begeisterung, Lebenslust, aber auch ihre Sorgen und Nöte zu teilen. Ich bin aber auch überzeugt, dass die christliche Botschaft von der Menschenliebe Gottes, der Respekt vor der Einzigartigkeit jedes seiner Geschöpfe unserer Gesellschaft gut tun, unser Miteinander fördern und die Lebensfreude wachsen lassen. Das wollte ich meinen Schülern und Schülerinnen vermitteln und nicht zuletzt durch verschiedene Aktionen mit ihnen einüben, wenn wir durch Kuchenverkauf oder Flohmarkt Kinder in Not unterstützt haben“, zieht Schottmüller ein Fazit.