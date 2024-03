Es gibt wieder mehr Schüler. Für die Gymnasiasten haben Landrat Brechtel (CDU) und die Schulbehörden einen Plan. Bei den Real- und Gesamtschulen warten sie dagegen ab.

Die Schülerzahlen im Kreis Germersheim steigen wieder, an einigen Schulen ist es jetzt schon ziemlich eng. Und dort wird es bald bis zum Platzen eng: Daran ist nach einem Blick auf die Zahlen im neuen Schulentwicklungsplan nicht zu zweifeln. Und das gilt für alle weiterführenden Schularten: Realschule plus, Integrierte Gesamtschule und Gymnasium. Eine Lösung für die absehbaren Probleme hat die CDU-geführte Kreisspitze bisher aber nur für die Gymnasialschüler präsentiert. Wohin sollen aber die Real- und Gesamtschüler gehen, deren Zahl auch wächst?

Etwa acht 5. Klassen mehr für die weiterführenden Schulen: das ist die Prognose des Schulentwicklungsplans für die kommenden zehn Jahre. Bei der Planung wird zehn Jahre in die Zukunft geschaut, weil für diesen Zeitraum die Kinder schon geboren sind, die aus der Grundschule kommen. Weil auch Familien mit Kindern wegziehen, andere wiederum neu in den Kreis Germersheim kommen, gibt es einige Unwägbarkeiten, die nur abgeschätzt werden können.

Die Rucksäcke sind für den Bildungsweg gepackt. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Von den acht 5. Klassen zusätzlich, für die jetzt ein Platz gesucht wird, entfallen allein drei auf das Europa-Gymnasium Wörth. Das ist für sechs Eingangsklassen ausgelegt, aber schon 2022 und 2023 mit sieben gestartet. 2024 werden es acht sein, danach neun. 2031 wären es den Berechnungen zufolge sogar zehn 5. Klassen, die neu am Europa-Gymnasium anfangen.

Gegenvorschlag: Berufsschule verlagern

Eine Erweiterungsmöglichkeit sieht der Schulentwicklungsplan für das Europa-Gymnasium nicht. Vielleicht zu Unrecht, denn der Wörther Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD) ist sich da offenkundig nicht so sicher: Er schlägt vor, die Berufsbildende Schule direkt gegenüber des Gymnasiums nach Rheinzabern zu verlagern. Die dortige IGS wäre damit Geschichte, aber die IGS Wörth könnte nach der Verlegung der BBS ebenfalls vergrößert werden. Außerdem gibt es auch noch Kapazitäten in Bellheim.

Kein Handlungsbedarf beim Goethe-Gymnasium

Ob das funktionieren würde, wurde bisher nicht geprüft. Einen möglichen Grund dafür nennt der zuständige 1. Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler (CDU): „Wir wollen in Wörth aus pädagogischen Gründen nur sechs Eingangsklassen.“ Keinen aktuellen Handlungsbedarf sieht er beim Goethe-Gymnasium Germersheim, bei dem laut Schulentwicklungsplan künftig sieben Züge möglich sind.

Die Klassen dürften auch wieder voller werden. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Die Schulbehörde sieht das offenbar genauso. Überzählige Schüler müssen vom Europa-Gymnasium Wörth deshalb abgelehnt und an ein anderes Gymnasium verwiesen werden. Weil aber das Goethe-Gymnasium Germersheim keine freie Kapazitäten hat, fehlt jetzt ein Gymnasium mit drei Zügen. Das will die Kreisspitze in Rheinzabern bauen – für grob geschätzt 25 Millionen Euro, so Landrat Fritz Brechtel (CDU). Dort wäre Platz, so Brechtel.

„Gymnasium Rheinzabern sehr unattraktiv“

Zwar ist der Wörther Bürgermeister Nitsche (SPD) skeptisch, ob ein 3-zügiges Gymnasium Schüler anzieht. „Allein schon die Kurswahl in der Oberstufe wäre sehr unattraktiv, weil einfach kein breites Angebot erfolgen kann“, argumentiert er.

Aber füllen wird sich die Schule wohl trotzdem: „Ein Anmeldeüberhang des Europa-Gymnasiums könnte bei Gründung des Gymnasiums Rheinzabern rechtswirksam an dieses verwiesen werden,“ formuliert die Kreisverwaltung das Ergebnis von Abstimmungsgesprächen mit Ministerium und Schulbehörde. Das heißt wohl: Den Schülern bleibt schlicht keine andere Wahl. Und außerdem kommt ein große Anzahl der Schüler des Europa-Gymnasiums aus den Verbandsgemeinden Jockgrim und Rülzheim – auch das wurde bei den Abstimmungsgesprächen festgestellt.

Schüler aus den Nachbarkreisen ablehnen

Was aber passiert mit den etwa fünf 5. Klassen, deren Schüler andere weiterführende Schulen besuchen? Die lösen sich im Plan in Luft auf. Damit sie das auch in Wirklichkeit tun, müssen die Schulen im Kreis Germersheim Schüler aus den Nachbarkommunen ablehnen. Das haben die Gutachter auch so empfohlen. Und weil in der Prognose die Klassenteiler teilweise nur knapp überschritten werden, kommt die auf den ersten Blick erstaunlich hohe Zahl von fünf Klassen zusammen, erläutert die Kreisverwaltung.

Die Technik hilft bei steigenden Schülerzahlen auch nicht weiter. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Allerdings pendeln auch Schüler aus dem Kreis Germersheim in die umliegenden Gebiete – 118 waren es laut Kreisverwaltung im Schuljahr 2023/24. Bei den Nachbarn steigen aber ebenfalls die Schülerzahlen, auch dort werden Kapazitäten überschritten. Die mögliche Folge: Schüler aus dem Kreis Germersheim werden abgewiesen.

Möglichkeit nur teilweise berücksichtigt

Diese Möglichkeit werde im aktuellen Schulentwicklungsplan nur teilweise bereits berücksichtigt, so die Kreisverwaltung auf Anfrage der RHEINPFALZ: Nämlich dort, wo sie schon eingetreten ist, wie zum Beispiel beim Pamina Schulzentrum Herxheim. „Dort wurden im Schuljahr 2023/24 bereits deutlich weniger Einpendler aus dem Landkreis Germersheim aufgenommen und in den Jahren zuvor die Anzahl der Einpendler kontinuierlich gesenkt“, so die Kreisverwaltung.

Für weitere Schulen gebe es derzeit keine vergleichbaren belastbaren Grundlagen. „Deshalb kann der Effekt derzeit auch nicht prognostiziert werden“, so die Kreisverwaltung. Hier werde die Situation weiter beobachtet. Der Schulentwicklungsplan solle im Herbst aktualisiert werden, hatte auch Kreisbeigeordneter Buttweiler (CDU) angekündigt.

Termin

Öffentliche Sitzung Schulträger-Ausschuss, Dienstag, 15.30 Uhr, Kreisaula, Ritter-von-Schmauß-Straße, Germersheim.