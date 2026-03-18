Mit einer schlechten Nachricht hat Ortsbürgermeister Matthias Schardt (CDU) die Haushaltsberatungen für 2026/2027 in Laumersheim eröffnet: Es fehlen 1,7 Millionen Euro.

Trotz höherer Gewerbesteuereinnahmen sei die Situation schlimmer als früher, erklärte Matthias Schardt. Die Ortsgemeinde habe zu viele Pflichtaufgaben und müsse Wege finden, um weitere Zuflüsse zu generieren. Zuletzt sei dies nur mit Verkäufen möglich gewesen, sagte der Ortsbürgermeister.

Wichtige geplante Investitionen sind der Umbau der Schulküche zur Mensa mit Erneuerung der Elektro- und Wasserinstallation und eine Sanierung der Lehrertoiletten mit einem Gesamtvolumen von einer Million Euro. Im nächsten Jahr steht der Ausbau des Treppenhauses an; dafür sind 327.000 Euro veranschlagt. Für die Turnhalle stellte Schardt Mittel für 2028 in Aussicht. Der neue Bauhof ist mit 380.000 Euro eingeplant.

Geld für Entwässerung schon da

Kleinere, aber signifikante Posten sind die Umbauplanungen für das Heimatmuseum, die Außenanlage von Kindergarten und Grundschule, die Montage einer Photovoltaikanlage auf dem Bürgerhaus und die Freizeitanlage am „Streßel“ auf der bisherigen Baufläche des Pumpwerks, an der sich die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) beteiligt. Die Installation von Veranstaltungstechnik im Festsaal des Bürgerhauses wird von der Bewilligung einer Förderung über das Leader-Programm abhängig gemacht. Die Entwässerung des Wohngebiets „Seelhof“ soll nach 25 Jahren wirksam umgesetzt werden. Das Geld dafür, 300.000 Euro, sei schon da, sagte Schardt.

Gegenfinanziert wird der Haushalt durch Kreditaufnahmen und Veräußerungen von Baugrundstücken im Brühl. Die Ratsmitglieder beschlossen das Zahlenwerk einstimmig.