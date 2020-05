Ihren 90. Geburtstag feierte am Wochenende Margarete Schall, pensionierte Rektorin der ehemaligen mit Lustadt verbundenen Grund- und Hauptschule Lingenfeld.

Schon in jungen Jahren engagierte sich die Jubilarin neben der Schul- und Berufstätigkeit, zunächst als Gruppenleiterin in der katholischen Jugend. Drei Sitzungsperioden lang schenkte sie ihre Kraft dem Verbandsgemeinderat und noch einmal zwei Epochen dem Ortsgemeinderat. 20 Jahre gehörte sie auch dem Pfarrgemeinderat an. Im Kirchenchor St. Martinus Lingenfeld ist die Margret, wie sie im Freundeskreis heißt, schon ein Leben lang aktiv und berühmt für ihre herrliche Sopranstimme, daneben führte sie wohl rund 50 Jahre lang die Protokollbücher als Schriftführerin.

Und auch ihr Arbeitsleben war abwechslungsreich. Schall, ein Lingenfelder Urgestein, machte ihr Abitur am Nikolaus-von-Weis Gymnasium Speyer und studierte in Landau. Durch Krankheitsvertretungen hatte sie in ihren ersten drei Berufsjahren gleich zehn verschiedene Stellen, darunter Schifferstadt, Weingarten und Bellheim, ehe sie in ihrem Heimatort landete. 30 Jahre war sie hier tätig, etwa je ein Drittel der Zeit als Lehrerin, Konrektorin und Chefin. Daneben war sie am Fachseminar für Lehrerbildung zuständig für katholische Religion in den Kreisen Germersheim, Landau und Bad Bergzabern.

Trotz ihres Alters erfreut sich die Jubilarin körperlich und geistig bester Gesundheit und tut es da ihren beiden Brüdern gleich, die es auch schon auf 89 und sogar 93 Jahre bringen.