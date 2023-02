Seit Anfang Februar ist das Schulkiosk des Goethe-Gymnasiums geschlossen. In ein bis zwei Monaten soll es wieder öffnen, mit einigen Veränderungen.

„Gaßmanns Schlemmertempel“ ist Geschichte. Der Namensgeber und Betreiber des Kiosks am GGG, Hausmeister Dieter Gaßmann, ist in den Ruhestand gegangen. Das Kiosk soll unter Regie der Schüler und mit neuem Namen fortgeführt werden.

Eine Gruppe aus 30 Schülern der sechsten bis elften Klassen und drei Lehrern erarbeitet derzeit ein Konzept, wie es weitergeht. Sie wollen eine Umfrage starten und dann über die Waren in der Auslage entscheiden. Es zeichne sich der Wunsch nach regionalen Lieferanten ab, sagt Konrektor Martin Stein auf Nachfrage. „Die Ansprüche sind ökologisch und nachhaltig“, so Stein. „Es wird keinen Fleischkäse mehr geben.“ Faire Preise und nachhaltige Produkte seien das eine, es müsse aber auch verkauft werden. Deswegen sei die Bedarfsabfrage bei den Schülern wichtig. Die Arbeitsgruppe beschäftige sich zudem mit Hygienefragen und dem ökonomischen Modell für das Kiosk. Eine Schüler-Firma sei eine Option. Auch räumlich müsse einiges verändert werden.

„Es war von vornherein klar, dass wir uns nicht stressen lassen, dass möglichst schnell wieder aufgeht“, sagt Stein. Einwände von Eltern gebe es bislang nicht. Trotzdem sei es für einige „unbefriedigend“, dass das Kiosk geschlossen hat. „Viele Kinder frühstücken nicht mehr zuhause und kriegen Geld mit für das Kiosk.“

Ein realistischer Zeitpunkt für die Wiedereröffnung sei in ein bis zwei Monaten. Bis dahin verkaufen die Oberstufenschüler an zwei Tagen in der Woche Waffeln, um sich ihre Kasse aufzubessern.