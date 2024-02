Im Zuge der Erweiterung des Kindergartens wurde dessen Außenspielgelände kleiner. Kompensieren möchte man dies durch eine Übernahme eines Teils des Schulhofs, wobei beide Bereiche aufgewertet werden sollen.

Im Gemeinderat stellte Landschaftsarchitekt Till Binder vom Büro Snow das Konzept vor, in das Vorschläge von Schul- und Kindergartenleitung eingearbeitet wurden. Im hinteren Bereich des Schulhofs wird ein Geländestreifen dem Kindergarten zugeordnet. Im Schulhof soll der überdachte Gang zur Turnhalle als begrünte Pergola zum Treffen und Sitzen einladen. Davor wird ein Ballspielfeld aufgezeichnet. Statt der Bilder in der Pausenhalle sind Tafelwände angedacht, die wechselnde Bilder ermöglichen. Reckstangen, ein in den Boden eingelassenes Trampolin und die Erweiterung des vorhandenen Kletterparcours sollen zur Bewegung animieren. Außerdem sind weitere Fahrrad- und Rollerparkplätze vorgesehen. Neue Bäume sollen für eine bessere Beschattung sorgen. Ein marodes Häuschen soll durch überdachte Rückzugsmöglichkeiten ersetzt werden. Zur Eduard-Feth-Straße, vor der geplanten Mensa, ist ein Klassenzimmer im Freien vorgesehen, das die Schüler auch zum Essen nutzen können.

Das Kita-Gelände soll mit einer durchlaufenden, schlängelnden Stufe gegliedert werden. Diese soll Ablagerungen von Sand und Laub auf der Terrasse minimieren, aber auch zum Balancieren animieren. Eine „Rennstrecke“ soll durch naturnah gestaltetes Gelände geführt werden. Außerdem soll es einen Kletterturm mit Rutsche, ein Wasserspiel, eine Matschküche und einen Sandkasten geben. Ebenfalls geplant werden eine Boulderwand und ein kleines Fußballfeld.

Der Eingangsbereich zum Kindergarten muss angehoben und saniert werden. Bei der Umsetzung der derzeitigen Pläne entstehen für den Bereich der Grundschule Kosten von 139.000 Euro und für den Kindergarten von 175.000 Euro. Ursula Hüttner (Grüne) sieht den Platz nicht, um Rennstrecke und Fußballfeld zu verwirklichen. Sie vermisst konsequentere Ideen und regte an, die Parkplätze und die Fahrradabstellplätze der Grundschule an die Ostseite der Kita zu verlegen. Dies würde den Erzieherinnen einen besseren Überblick über das Außengelände ermöglichen. Ein Antrag, die Verlegung der Parkplätze zu prüfen, wurde mehrheitlich abgelehnt. Bei zwei Enthaltungen beschloss der Rat, das vorgestellte Konzept weiter zu verfolgen.