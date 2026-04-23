Angesichts steigender Kosten droht eine Kettenreaktion, bei der Schulessen zunehmend zum Luxus wird.

Die Stadt Wörth hat mit der Erhöhung der Elternbeiträge für Essen in der Schule vorgelegt. Mehr als 6 Euro täglich pro Kind – nirgendwo im Landkreis ist das Schulessen teurer. Das muss man sich erstmal leisten können. Wo einer vorangeht, folgen andere. Auch der Landkreis will aufgrund von Kostendruck und Preissteigerungen die Elternbeiträge in seinen Schulen erhöhen. Wörth hält dabei als Blaupause und Maßstab her.

Eine Orientierung an den beiden Wörther Schulen mit Frischküchen wäre nicht nachvollziehbar, da diese Form der Zubereitung als aufwendiger und teurer gilt. Wenn sich der Kreis mit 5,60 Euro die anderen Wörther Schulen zum Vorbild nimmt, ist das immer noch viel Geld, aber der Preissprung moderater. Auf jeden Fall ist damit die paradoxe Tatsache vom Tisch, dass ein Dorschbergschüler 80 Cent mehr für exakt das gleiche angelieferte Mittagessen zahlt wie ein Kind der Carl-Benz-Gesamtschule.

Mega-Spritpreise, Lebensmittel-Inflation, steigende Personalkosten: Es wird wahrscheinlich nicht lange dauern, bis die nächsten Kommunen die Essenspreise erhöhen – und der finanzielle Spielraum von Familien weiter schwindet.