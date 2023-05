Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Schulen mussten in den Corona-Monaten mit vielen Einschränkungen leben. An gemeinsame Fahrten ist seit fast anderthalb Jahren nicht zu denken gewesen. Doch mit der entspannteren Lage nehmen auch die Planungen für Schulfahrten wieder an Fahrt auf. An einer Schule geht es sogar noch vor den Sommerferien in die Ferne.

„Wir haben spekuliert und sind jetzt sehr froh, dass es klappt“, sagt Jürgen von Randow, Schulleiter der IGS Rülzheim. Schon am Sonntag werden die Klassen 9 und 10 zu jeweils stufenweiten