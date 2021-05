Die Schulen werden ab nächster Woche stufenweise wieder geöffnet. Damit soll ein zeitlicher Vorlauf gewährleistet sein, um vor Ort die notwendigen Vorbereitungen treffen und etwa die Schülerbeförderung organisieren zu können. Das teilt der Präsident der Schulaufsichtsbehörde ADD in einem Schreiben an alle Eltern in Rheinland-Pfalz mit.

Das bedeutet, dass die älteren Schüler, die vor ihren Abschlüssen stehen, wieder in die Schule kommen müssen. Am Montag beginnt in der ersten Stufe der Unterricht für die verschiedenen Prüfungs- und Abschlussklassen der Berufsbildenden Schule Germersheim-Wörth. Ab 4. Mai sollen dann an den weiterführenden Schulen verschiedene Klassen- und Jahrgangsstufen von 9 bis 12 sowie die Klassenstufe 4 der Grundschule wieder unterrichtet werden.

In einer Telefonkonferenz am Mittwoch haben sich der Kreis als Schulträger der weiterführenden Schulen und die Schulleiter der betroffenen Schulen über die jeweiligen Aufgaben und ihr Vorgehen abgestimmt.

Kreisverwaltung muss Hygienekonzept erstellen

„Die Vorbereitungen für den Schulbeginn laufen im Kreis Germersheim auf Hochtouren“, sagt der Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler. Die Kreisverwaltung ist beim Hygienekonzept für die intensive Reinigung der Räume, des Mobiliars und der sanitären Anlagen sowie die Zurverfügungstellung von Desinfektionsmittel, Flüssigseife und Einzelhandtüchern zuständig. Für alle Schulen gibt es einen Hygieneplan. Ebenso muss die Kreiverwaltung klären, wie das Beförderungskonzept entzerrt werden kann.

Die Schulen müssen ein Wegekonzept erarbeiten, Aufsichtspersonen in den Sanitärräumen und in den Pausen verstärkt stellen, um auf die Abstandsregeln zu achten. Auch die Lüftung in den Sälen muss geregelt werden. All das will der Schulleiter der BBS Germersheim-Wörth, Alexander Ott, am Freitag in einer Dienstbesprechung für die Lehrer, die in der ersten Stufe dabei sind, regeln. Die nächste Dienstbesprechung für die Lehrer der zweiten Stufe findet dann am nächsten Mittwoch statt. Ott spricht von „einem großen organisatorischen Aufwand“.

Etwa die Hälfte der Berufsschüler ab Montag zurück

Während am kommenden Montag in der ersten Stufe etwa 40 bis 50 Prozent der Schüler betroffen sind, werden es ab 4. Mai bereits etwa 80 Prozent sein, meint Ott. Für die Berufsschüler im ersten und zweiten Jahr ist ein Beginn noch gar nicht eingeplant.

Da bei Lehrkräften und Schülern sowie deren im Haushalt lebenden Angehörigen besondere Rücksicht auf ihre Schutzbedürftigkeit genommen wird, muss der Schulleiter auch beachten, dass Lehrkräfte über 60 Jahre nur auf freiwilliger Basis im Unterricht eingesetzt werden können. Solche, die an schweren Krankheiten leiden und damit einem besonderen Risiko ausgesetzt sind, sollten in diesem Schuljahr nicht mehr eingesetzt werden. Ebenso wird Schülern mit schweren Krankheiten empfohlen, zuhause zu bleiben.