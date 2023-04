Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fernunterricht, abendliche Ausgangssperre, Maskenpflicht im Freien: Die Spielregeln im Landkreis werden wegen der hohen Inzidenz verschärft. Gleichzeitig greifen ab Montag erste Lockerungen, Friseure und Blumenläden dürfen öffnen. In einer Schule soll bald ein Testlauf mit Schnelltests starten.

Erst bekamen nur Schüler, Eltern und Lehrer die Auswirkungen der hohen Sieben-Tage-Inzidenz zu spüren: Aufgrund der hohen Zahlen im Kreis hatte Landrat Brechtel am Sonntagnachmittag in einer Eilentscheidung bestimmt, dass die Klassen eins bis vier an den Grund- und Förderschulen – anders als im restlichen Rheinland-Pfalz – nicht in den Wechselunterricht starten.