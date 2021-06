Die Fraktionen im Rheinzaberner Gemeinderat fordern einen Konrektor für die Grundschule. Jetzt hat auch der Schulelternbeirat (SEB) in einem Brief an die Schulaufsichtsbehörde ADD auf die Dringlichkeit einer solchen Stelle aufmerksam gemacht.

In Rheinland-Pfalz werden Konrektoren an Grundschulen eingesetzt, wenn im laufenden Schuljahr und den drei Folgejahren mindestens 181 Kinder angemeldet sind. „Zahlen können hier nicht die einzige Basis liefern, zumal eine ,normale’ Grundschule mit bis zu 180 Schülern genauso personell besetzt wird, wie eine Ganztags-Grundschule, wie das hier der Fall ist“, heißt es in dem Schreiben des SEB. „Der Aufwand hierfür ist definitiv absolut nicht vergleichbar, vielmehr müsste gerade der Aufwand für die Ganztagsschule zwingend der Schülerzahl aufaddiert werden.“

Rheinzabern sei eine Zuzugsgemeinde. „Bereits jetzt sind die Schülerzahlen schon höher (175) als vor einem halben Jahr und Beginn des Schuljahres (165).“ Für die kommenden Schuljahre bis 2024/25 rechne die Gemeinde mit Schülerzahlen zwischen 176 und 197 – eine „Wellenbewegung“ um den Schwellenwert. 45 Schüler seien in der Ganztagsschule, hinzu komme weiteres Personal am Nachmittag, erläutert Vera Jacob-Kleeberg vom SEB auf RHEINPFALZ-Nachfrage den zusätzlichen Verwaltungsaufwand. „Ein solches Konstrukt ist mit einer einzigen Rektorenstelle – ohne Vertretung und Unterstützung – nicht ideal besetzt“, schreibt der SEB. Andere Bundesländer hätten den Schwellenwert von 180 Kindern bereits herabgesetzt.

Durch eine längere Krankheit der Schulleitung und nicht zuletzt in der Corona-Zeit sei „die gesamte Tragweite dieser Sparmaßnahmen zum Tragen“ gekommen. Die ADD habe sich nicht in der Lage gesehen, Vertretungen personell zu unterstützen. Dass Lehrer plötzlich und unvorbereitet über längere Zeiträume Aufgaben eines Rektors übernehmen müssen, könne für die Zukunft nicht mehr erwartet werden.

Der SEB hatte in den vergangenen Wochen eine Unterschriftenaktion gestartet. Mehr als 140 Eltern haben das Anliegen unterschrieben.