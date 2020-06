Damit nach den Sommerferien ein wie auch immer organisierter normaler Unterricht stattfinden kann, wird die Ferienzeit für notwendige Sanierungsarbeiten genutzt.

So stehen in den Fluren die Trockenbauarbeiten an, um die geförderten Elektroarbeiten – Umstellung der maroden Beleuchtung auf LED, Kabelsanierung, Aufbau eines digitalen Leitungssystems – ebenfalls erledigen zu können. Ziel sei es, eine Woche vor Schulbeginn mit allem fertig zu sein. So bleibt noch Zeit für die Reinigung. Für die Trockenbauarbeiten hat die Firma SB System Bau mit 10.055,50 Euro brutto das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Für die Elektroarbeiten erhält die Firma Elektro Persch-Fliehmann aus Bellheim den Zuschlag. Sie hatte ein Angebot über 127.166,86 Euro brutto eingereicht. Die Umstellung auf LED erfordere ein komplett neues Beleuchtungskonzept, erläuterte Andreas Hellman vom gleichnamigen Planungsbüro die relativ hohe Summe. Zudem sind in dem Paket alle Leitungen für die neue Küche sowie den weiteren digitalen Ausbau der Schule enthalten. Für die Abrechnung gilt bereits der jüngst beschlossene, verminderte Mehrwertsteuersatz, bestätigt Hellmann auf Nachfrage. Gut 19.000 Kilowattstunden Strom lassen sich pro Jahr durch das neue Beleuchtungskonzept einsparen.