Am Dienstag, 7. Dezember, soll in der Grundschule wieder regulär unterrichtet werden. Am Montag war sie aufgrund eines Wasserrohrbruchs geschlossen. Das Wasser und die Heizung wurden abgestellt, die Toiletten sind nicht nutzbar und damit der reguläre Schulbetrieb nicht möglich. Eine Notbetreuung in der Leimersheimer Schule wurde eingerichtet. Die Eltern werden nach Mitteilung der Gemeindeverwaltung von der Schulleitung per E-Mail über die Lage informiert. Festgestellt wurde der Schaden um 7.15 Uhr durch Stefan Serr vom Bauhof. Er verständigte die Wasserwerke, die vor Ort sind, um den Schaden zu beheben. Größere Schäden seien nicht zu befürchten, da der Großteil des Inventars im Keller auf Regalen oder Paletten steht und der Rohrbruch frühzeitig entdeckt wurde. Das Wasser steht etwa vier Zentimeter hoch.