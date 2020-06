„Endlich wieder ein Tag, an dem wir feiern können“, begann Schulleiter Jörg Engel von der Carl-Benz- Gesamtschule (IGS) Wörth seine Ansprache zur Entlassfeier der Jahrgangsstufen 9 und 10 in der neuen Mensa der Schule. Auch die Abiturienten feiern.

„Seit 4. Mai seid ihr wieder zurückgekehrt und habt uns positiv mit eurem Verhalten überrascht. Ihr habt die Chance als Schulgemeinschaft wahrgenommen und wir sind zusammengewachsen.“ Umrahmt wurde die Feierstunde von Murielle Obst (Gesang), Stefan Reiser (Klavier), Reinhold Kehr (Tenorhorn) sowie der Schulband und Emely Stahl, die ein Märchen mit versteckten Lehrernamen vortrug.

Von den 114 Neuntklässlern gehen 91 in die 10. Klasse der IGS, 19 gehen mit der Berufsreife und vier ohne Abschluss ab. Davon beginnen zwei eine Ausbildung, 17 gehen zur Berufsbildenden Schule. Von den 84 Zehntklässlern werden 42 in die Oberstufe (MSS) der IGS wechseln. Von 42 Abgängern erreichten 39 den qualifizierten Sekundarabschluss I, drei die Berufsreife. 29 machen eine Ausbildung, 13 wollen weiter in andere Schulen gehen.

Die Förderpreise (Urkunde und Geldpreis) des Landrats für die besten Abgänger der beiden Klassenstufen überreichte Beigeordneter Christoph Buttweiler an Ersin Özpolat (9a), Juely Newrzella (9b), Michelle Rittershofer (9c), Alina Schmidt (9d), Tizian Arbogast (10a), Leandro David Lopez Bailly (10b), Corinna Winter (10c) und Ninh Kang Dang (10d). Den Preis der Stiftung Pfalzmetall für besondere Leistungen im Fach Physik erhielt Tobias Radike (10d). Er bekam auch den Preis der Bildungsministerin für besonderes Engagement in der Schule ebenso wie Kimberly Schlack (10c). Geehrt für ihren besonderen Einsatz beim Projekt SamS (Schüler arbeiten mit Schülern) wurden Tim Roschke (10d, Schulsanitäter) und Tobias Radike (AG Fotografie).

Die meisten wollen ins Studium

Nach der Entlassfeier für die 9. und 10. Klassen waren die 38 Abiturienten und 15 Schüler der MSS 12, die die Fachhochschulreife erlangt haben, zu ihrer Feier eingeladen und fast komplett auch erschienen. „Die meisten wollen ein Studium an der Uni beginnen, andere ein Duales Studium oder eine Lehre oder erst einmal ein FSJ absolvieren“, sagte MSS-Leiter Markus Flick.

Die Geldpreise (je 50 Euro) und Urkunden des Landrats für die besten Abiturleistungen erhielten: Nicole Bernhard (1,2), Luke Anakin Jestädt (1,7), Linda Butzer und Leonie Grunvinck (jeweils1,8), Elsa Wärther (1,9) und Orlando Zuber (2,2). Der Scheffelpreis (Buchpreis) im Fach Deutsch von der Literarischen Gesellschaft wurde Nicole Bernhardt überreicht. Die Preise für hervorragende Leistungen in Physik von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (Buchpreis plus einjährige Mitgliedschaft plus Abo des Physikjournals) sowie der Preis für sehr gute Leistungen im Fach Physik derselben Gesellschaft und der Preis für herausragende Leistungen im Fach Physik von der Stiftung Pfalz Metall (Buchpreis) gingen alle am Luke Anakin Jestädt. Er erhielt auch die Geldpreise (je 150 Euro) für die besten Leistungen in Mathematik und Physik von der ITK Engineering GmbH. Diesen Geldpreis erhielt auch Kevin Knell für die beste Leistung in Informatik.

Den Buchpreis für besondere Leistungen im Fach Deutsch vom ehemaligen Schulleiter Karlheinz König bekam Linda Butzer, die Buchpreise für besondere Leistungen im Fach Latein – ebenfalls von König – gingen an Yahya Danisan und Kevin Knell. Der Buchpreis für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule von Bildungsministerin Stefanie Hubig wurde Sascha Fuhr überreicht. Für hervorragende Leistungen in modernen Fremdsprachen wurde Christina Dimitriadis von der Fachschaft der modernen Fremdsprachen mit einem Buchpreis geehrt, von der Fachschaft Biologie für hervorragende Leistungen im Fach Biologie Nicole Bernhardt.