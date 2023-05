Die Grundschule würde gerne ihre Sozialarbeit ausbauen und dazu eine weitere halbe Stelle mit 20 Wochenstunden schaffen. Ob das möglich sein wird, ist noch in der Schwebe und sorgte in der Sitzung des Bellheimer Gemeinderats für Diskussionsstoff.

So hatte Rektorin Isolde Vongerichten bei der Gemeinde eine entsprechende Aufstockung der Schulsozialarbeit beantragt, heißt es in der Sitzungsvorlage. Daraufhin habe der Gemeinderat im Juli vergangenen Jahres einstimmig beschlossen, bei der Kreisverwaltung eine 50-prozentige Kostenübernahme zu beantragen. Die Gemeinde, das wurde in der Sitzung bekräftigt, wäre bereit, die übrigen Kosten zu übernehmen. Es ist von Personalkosten in Höhe von insgesamt etwa 35.000 bis 40.000 Euro die Rede.

Am 30. März hat die Kreisverwaltung laut Sitzungsvorlage aber nun Folgendes mitgeteilt: „(…) Nach interner Absprache ist aufgrund der aktuell gültigen Kreisrichtlinie zur Förderung der Schulsozialarbeit an Grundschulen vom 01.01.2022 eine weitere finanzielle Bezuschussung von Schulsozialarbeit an Grundschulen in der VG (Verbandsgemeinde; Anm. d. Red.) Bellheim derzeit nicht möglich.“

Die Enttäuschung darüber wurde im Rat, wo sich auch die Rektorin äußerte, deutlich. „Der Kreis will das, wir auch und finanzieren zu 50 Prozent“, aber selbst das reiche nicht, hieß es seitens der FWG. „Der Kreis ist der Herr des Verfahrens“, sagte Rainer Strunk (SPD) zum Thema Schulsozialarbeit. Und: „Er kann das nicht wollen und dann sagen, ’aber die Richtlinien geben die Hilfe nicht her’. Dann muss er die Richtlinien ändern.“ CDU-Fraktionssprecher Thorsten Metz regte an, dass das Land seine Konzepte ändern soll. Strunk erwiderte, dass das Land in Aussicht gestellt hat, Geld zu geben, aber zuständig für die Schulsozialarbeit seien der Kreis und die Kommunen.

„Wir übernehmen immer mehr Aufgaben des Kreises, die nicht unsere sind. Wir sollten an die Verantwortung appellieren, die der Kreis hier hat“, sagte Ortsbürgermeister Paul Gärtner (FWG). Er regte an, erneut den Kreis anzuschreiben, eventuell ergänzt um eine Stellungnahme der Schulleiterin. Der Rat stimmte dieser Vorgehensweise einstimmig zu und will sich mit dem Thema in der nächsten Sitzung erneut befassen.