Die Enge in der Neupotzer Grundschule Neupotz zwingt zu Provisorien. Bald sollen Schüler und Lehrer mehr Platz haben.

Als einen „Zustand, der nicht akzeptabel ist“ bezeichnete Schulleiterin Barbara Schmitt die Raumnot in der Neupotzer Grundschule. Beispiele hatte sie einige parat. Es fehle ein Versammlungsraum und ein Zimmer für Schulsozialarbeiter (SSA). Es gebe keinen Materialraum, alles sei in der Schule verteilt. Die Küche sei Ausweichraum für Musik- und Religion sowie für die Nachmittagsbetreuung. Neue Anforderungen an das Lernen erforderten flexible Lernräume, so die Schulleiterin. In Neupotz sei alles auf engem Raum begrenzt.

Derzeit gibt es 85 Kinder in fünf Klassen. Die Schule ist eine Schwerpunktschule, in der Kinder mit und ohne Förderbedarf gemeinsam unterrichtet werden. Das Lehrerzimmer ist, erläuterte Barbara Schmitt, auf acht bis 10 Leute ausgerichtet. Neben den elf Lehrern sind acht Integrationskräfte, die Schüler individuell unterstützen, sowie Schulsozialarbeiter und interkulturelle Assistenzen im Haus. Die Bücherei werde von Kollegen als Vorbereitungsraum genutzt. Zudem bräuchten Referendare, Lehrer in Ausbildung, ein Zimmer, um Unterricht zu entwickeln.

Flachdach statt Mensa

Die Raumnot kommt für die Mandatsträger im Verbandsgemeinderat nicht überraschend. Dass die Schule erweitert wird, ist längst beschlossen. Ein Entwurf wurde im Dezember 2024 präsentiert. Allerdings wurde nochmal umgeplant, weil letztlich doch keine Mensa gebraucht wird. Die Kinder werden entgegen der ursprünglichen Planung weiterhin in der Kita zu Mittag essen.

Die Mensa war im ersten Entwurf in einem Anbau im Obergeschoss vorgesehen. Sie fällt weg. Stattdessen soll nun das Flachdach als grünes Klassenzimmer genutzt werden, erläuterte der Architekt Achim Stadter. Das alte Gebäude werde saniert. Wände werden versetzt, um neue Räume zu schaffen. Mit der Schulaufsichtsbehörde seien die Pläne und der Flächenbedarf größtenteils abgestimmt. Es sei „nichts aufgeblasen“, sagte er im Hinblick auf vereinzelte Kritik bezüglich der Größenordnung des Umbaus. Die Kosten liegen bei rund 2,5 Millionen Euro. Der Rat stimmte den Plänen zu, sechs Anwesende unterschiedlicher Fraktionen (Grüne, Afd, Freie Wähler) enthielten sich.

Die Schule wird zudem barrierefrei. Der Seiteneingang auf Pausenhofseite wird zum Haupteingang ausgebaut. Hier kommen schon jetzt die meisten Kinder an, berichtete die Rektorin. Der aktuelle Haupteingang liegt an einer Sackgasse.