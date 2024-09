Seit einigen Tagen ist der komplette Fachbereich für Schulen und Bildung der Kreisverwaltung zentral am Standort Bellheim vereint. Bislang waren nach Mitteilung der Behörde die Kolleginnen und Kollegen über mehrere Standorte in Germersheim und zum Teil in Bellheim verteilt gewesen. „Jetzt können wir erstmals alle Dienstleistungen und Verwaltungsaufgaben dieses Bereichs gemeinsam an einem Standort anbieten“, so Landrat Fritz Brechtel und Schuldezernent Christoph Buttweiler.

Bereits vor geraumer Zeit waren das Schulbuchlager, die Schulbuchausleihe und das Kreismedienzentrum sukzessive in die kreiseigenen Räume der Realschule plus in Bellheim eingezogen. Jetzt sind auch die Ansprechpartner für die Themen Schulverpflegung oder beispielsweise Schülerbeförderung in Bellheim anzutreffen.

Auch die Mitarbeiterinnen der Kreisvolkshochschule (KVHS) sind ab sofort in den neuen Räumen in der Schulstraße 4 in Bellheim erreichbar. Dieser Umzug wirkt sich nicht auf die Schulungsstandorte der unterschiedlichen KVHS-Angebote aus. Alle im Programm genannten Schulungsräume sind nach wie vor aktuell. Ebenso bleiben sämtliche Telefon- und Durchwahlnummern der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs trotz des neuen Standortes unverändert.