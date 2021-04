Ab Montag rollen Verstärkerbusse wieder durch den Landkreis Germersheim. Die so genannten Verstärkerbusse folgen den regulären Buslinien und bieten damit fast doppelt so viele Sitzplätze für Schüler. Das trägt nach Angaben der Kreisverwaltung nicht nur zur Sicherheit der Mitfahrenden bei, es mindert auch das Ansteckungsrisiko. Sobald feststand, dass die weiterführenden Schulen mit Präsenz-Wechselunterricht starten, hat der Kreis bei den Busunternehmen die Verstärkerbusse beauftragt. „Damit keine Engpässe trotz Wechselunterricht entstehen, bitten wir alle Schülerinnen und Schüler, die die nachfolgenden Buslinien nutzen, sich gleichmäßig auf die beiden Fahrzeuge zu verteilen. Die Maskenpflicht bleibt natürlich bestehen“, so Landrat Fritz Brechtel und der für Schulen zuständige Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler. Außerdem appellieren Brechtel und Buttweiler, das Angebot der freiwilligen Selbsttests zu nutzen und dadurch den Schulalltag für alle sicherer zu machen.

Routen der Verstärkerbusse

Buslinie: 547; Fahrt: 119; Strecke:

Bad Bergzabern - Vollmersweiler - Schaidt - Freckenfeld - Minfeld - Kandel – Wörth; Unternehmen: