Ein Gymnasium im Kreis Germersheim wächst besonders, die Gesamtschulen müssen Kinder ablehnen und zwei Realschulen zeigen extreme Gegensätze.

Die Anmeldungen für die weiterführenden Schulen im Kreis Germersheim sind weitgehend gelaufen. Spitzenreiter bei den Anmeldezahlen der Fünftklässler ist das Germersheimer Goethe-Gymnasium: 165 Kinder wechseln im kommenden Schuljahr ans GGG. Es werden sechs Klassen gebildet – so viele wie im laufenden Schuljahr.

Große Nachfrage meldet auch das neu gegründete Gymnasium in Rheinzabern: Mit 140 Anmeldungen wird es 2026/27 fünfzügig, kann also fünf Klassen einrichten. „Das ist aber nur einmalig der Fall, eine Ausnahme, weil es dieses Schuljahr nur drei Klassen sind. Wir sind für jeweils vier Klassenstufen geplant und haben damit auch nicht für fünf Platz“, erläutert Schulleiter Matthias Wolf auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Das Gymnasium in Rheinzabern hat im vergangenen August mit 76 Fünftklässlern den Unterricht aufgenommen und soll die Schulen im südlichen Landkreis, insbesondere das Wörther Europa-Gymnasium, entlasten. Hier war die Nachfrage in den letzten Jahren besonders hoch, die Kapazitäten waren am Limit. Für das nächste Schuljahr hat das Europa-Gymnasium (EGW) 128 Anmeldungen und wird damit fünfzügig. In den vergangenen Schuljahren mussten sechs, teilweise sieben Eingangsklassen gebildet werden.

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Der erste Jahrgang der Gymnasiasten in Rheinzabern wird in Räumen der IGS unterrichtet. Archivfoto: Barbara Eichenlaub

Keine Schüler von der Weinstraße

Die Integrierten Gesamtschulen (IGSen) Kandel, Rülzheim, Rheinzabern und die Carl-Benz-Gesamtschule Wörth sind mit jeweils 112 Fünftklässlern vollständig ausgelastet. Mehr Plätze pro Jahrgang gibt es laut gesetzlichen Vorgaben in Rheinland-Pfalz an Gesamtschulen nicht, die Schülerzahl in den jeweiligen Klassen darf 28 nicht überschreiten. Alle vier IGSen im Kreis Germersheim hatten mehr Anmeldungen, als sie aufnehmen konnten – so zum Beispiel Rülzheim mit 70 an der Zahl.

An die IGS Kandel wollten ursprünglich 152 Schülerinnen und Schüler, wie die Leiterin Melanie Müller auf Nachfrage erläutert. Sie durfte keine Schüler aus der Südlichen Weinstraße aufnehmen – es sei denn, dass in einem der drei „Töpfe“, die für die Aufnahme in die IGSen vorgesehen sind, noch Platz gewesen wäre. Es handelt sich dabei um Leistungsgruppen mit jeweils einem bestimmten Proporz. Die Plätze seien alle bereits durch Schüler aus dem Kreis Germersheim belegt gewesen. Dass ihre Schule keine Kinder aus dem Nachbar-Landkreis aufnehmen konnte, findet Müller bedauerlich. „Nach Rücksprache mit der ADD habe ich vor, mir eine Aufnahme für eine bestimmte Prozentzahl an Schülern der Südlichen Weinstraße genehmigen zu lassen. Es kommen ja an anderen Schulen auch Schüler aus benachbarten Kreisen. Und umgekehrt pendeln Schüler aus unserem Landkreis zu Schulen außerhalb“ , so die Schulleiterin.

Große Unterschiede bei Realschulen

Bei den Realschulen im Kreis Germersheim, insbesondere in Germersheim, gibt es auffällige Unterschiede bei den Anmeldungen. So wird die Richard-von-Weizsäcker-Realschule plus 122 Kinder aufnehmen, während die Geschwister-Scholl-Realschule plus nur 15 Anmeldungen hat und damit einzügig wäre. „Da kommen meistens noch einige Nachzügler später dazu“, meint Schulleiterin Nadine Schwarz. Zudem sei der momentane Zustand mit Unterrichtscontainern nicht gerade vorteilhaft. Außerdem ist die Scholl-Schule eine integrative Realschule und die Richard-von-Weizsäcker eine kooperative, die nach der sechsten Jahrgangsstufe nach Leistungen getrennte Klassen hat.

Die Geschwister-Scholl-Realschule wird derzeit saniert. Archivfoto: Foto: Kreisverwaltung GER/mda/oho

Insgesamt wechseln 1187 Schülerinnen und Schüler nach den Sommerferien in insgesamt 46 fünfte Klassen auf eine weiterführende Schule im Landkreis Germersheim. „Das sind zwei Prozent mehr als im Vergleich zum Vorjahr“, teilen Landrat Martin Brandl und Schuldezernent Christoph Buttweiler mit. Ein Teil der Schüler komme aus benachbarten Landkreisen, während 94 zu Schulen außerhalb des Landkreises pendeln. „Der Schulentwicklungsplan greift“, so Abteilungsleiterin Sabrina Brech. „Die Kapazitäten wurden an den richtigen Stellen erweitert. Wir sehen, dass sich das neue Gymnasium in Rheinzabern etabliert hat und zu einer Entlastung der südlichen Region beiträgt.“

Info

Die Anmeldezahlen und die zu bildenden fünften Klassen im Überblick: Goethe-Gymnasium Germersheim 165 (6), Gymnasium Rheinzabern 140 (5), Europa-Gymnasium Wörth 128 (5), IGS Kandel, IGS Rülzheim, IGS Rheinzabern, Carl-Benz-Gesamtschule Wörth jeweils 112 (4), Richard-von-Weizsäcker-Realschule plus Germersheim 122 (5), Geschwister-Scholl-Realschule plus Germersheim 15 (1), Realschule plus Kandel 86 (4), Realschule plus Bellheim 46 (2), Realschule plus Lingenfeld 37 (2).



Schüler, die in die Oberstufe wechseln: GGG 117, EGW 151, IGS Kandel 96, IGS Rülzheim 83, IGS Rheinzabern 75, Carl-Benz-Gesamtschule 60.

