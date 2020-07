Bereits am 23. Juni wurden die Schüler der Abschlussklassen in der Realschule plus in Bellheim verabschiedet. Schulleiterin Anette Weber konnte dabei etliche Preise an ihre Schulabgänge verteilen.

Als Klassenbeste durften Salem Salima (9b), Schnitt: 1,9; und Yvonne Bittlinger (10a), Schnitt: 1,2 den Preis des Landrates über je 50 Euro entgegennehmen. Über den Preis der Ministerin können sich die beiden Schülersprecherinnen Yvonne Bittlinger (10a) und Gizem Agca (10a) freuen.

Je 20 Euro vom Förderverein bekamen Salem Salima (9b) und Lamya Alomar (10a) für ihre herausragende Entwicklung während der Schullaufbahn sowie Lara Brandenburger (10a) für ihr Engagement für die Schulgemeinschaft. Den Physikpreis der Stiftung Pfalzmetall durfte Lars Pommersberger (10a) in Empfang nehmen und Milena Hegel (10a) wurde von der Fördergemeinschaft des Rotary Clubs Germersheim Südliche Weinstraße geehrt.