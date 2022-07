Diebe kommen bekanntlich auf leisen Sohlen. Das war bestimmt in diesem Fall auch so, doch danach verhielten sie sich gar nicht ruhig. Auf jeden Fall kam es am Donnerstagmittag in der Stadtmitte zu einem Schuhdiebstahl, der sehr schnell aufgeklärt werden konnte. Dabei überführten sich die zwei Täter quasi selbst. Gegen 18.30 Uhr bemerkte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Orffstraße, dass die vor der Eingangstür abgestellten Schuhe fehlten. Ein weiterer Bewohner gab bei der Befragung an, dass er kurz zuvor ein „fremdes“ Pärchen im Flur des Hauses gesehen habe. Etwa zwei Stunden später trafen die Polizisten bei einer Ruhestörung auf ein Pärchen, deren Aussehen auf die Personenbeschreibung der Schuhdiebe passte. Tatsächlich wurden in einem mitgeführten Rucksack die gestohlenen Schuhe entdeckt. Ein Strafverfahren ist eingeleitet.