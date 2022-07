38 junge Menschen werden in diesem Jahr die Realschule plus Bellheim verlassen, um sich im Berufsleben zu bewähren oder einen höheren Schulabschluss anzustreben. Die Verabschiedung der Abschlussklassen konnte in diesem Jahr wieder im Beisein der Eltern der Entlassschüler und -schülerinnen stattfinden. Auch Pfarrerin Melanie Dietrich und Pfarrer Thomas Buchert waren gekommen, um den Jugendlichen Segenswünsche mit auf den Weg zu geben.

Schulleiterin Anette Weber gratulierte den Absolventinnen und Absolventen der Realschule plus zu dem erreichten Ziel, nämlich den Sekundarabschluss I (Mittlere Reife) bzw. der Berufsreife. Mit einem Zitat von Hermann Hesse: „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben“, entließ sie alle Schüler in einen neuen Lebensabschnitt.

Preise für besondere Leistungen

Im Namen des Bildungsministeriums wurden die Schülersprecherinnen Medea Bukia und Angelina Martin ausgezeichnet. Der Lionsclub Südliche Weinstraße-Germersheim vergab einen Preis zur Würdigung besonderer Abschlussleistungen an Zahra Husseini. Schulleiterin Weber überreichte den jeweils Klassenbesten eine Urkunde sowie einen damit verbundenen Preis des Landkreises Germersheim – an Angelina Martin (Sekundarabschluss I) und an Kim Hambsch (Berufsreife).

Preise für besonderen Einsatz in der Schule wurden durch den Förderverein gesponsert und ebenfalls durch die Schulleiterin verliehen. Preis für Physik: Jan Hofer; Preis für besondere künstlerische Leistungen: Laura Koch, Preis für soziales Engagement innerhalb der Klassengemeinschaft: Anduena Kabashi.

Bei der Veranstaltung wurde Martin Herzhauser als Vorsitzender des Schulelternbeirates verabschiedet. Dabei bedankte sich die Schulgemeinschaft bei ihm nachdrücklich für das über sein viele Jahre andauerndes Engagement.