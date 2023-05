Ein Alphabetisierungskurs soll Menschen helfen, sich in Deutschland zurechtzufinden. Er findet jeden Freitag statt, eine Anmeldung braucht es nicht.

Das ist schon eine ganz besondere Herausforderung, der sich Traudel Gehrlein da stellt. Die Lehrerin, die derzeit noch eine 2. Klasse an einer Grundschule in Wörth unterrichtet, geht im Sommer in den Ruhestand. Doch schon jetzt hat sie sich bereit erklärt, für die Kreisvolkshochschule den „Alphabetisierungskurs“ zu übernehmen, der am Freitag offiziell gestartet wurde. Bei dem geht es um nicht mehr, aber vor allem auch um nicht weniger, als Menschen unterschiedlicher Herkunft lesen und schreiben zu lernen.

Für die Grundschullehrerin ist dies eigentlich eine vertraute Arbeit, aber die Rahmenbedingungen im jetzt eingerichteten „vhs-Lerntreff“ sind um vieles anders als in der Grundschule. Doch Gehrlein ist voller Optimismus, dass die Aufgabe gelingen kann. Das sieht Karin Träber, Leiterin der Kreisvolkshochschule Germersheim, ähnlich. Man sei eine von 50 Volkshochschulen bundesweit, die zur Teilnahme an diesem Projekt ausgewählt worden seien, so Träber. Das Angebot startet ab sofort. Jeden Freitag (nicht in den Schulferien) von 15 bis 17 Uhr können alle kommen, die Hilfe und Unterstützung brauchen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bedarf, so Träber, sei auf jeden Fall vorhanden. Sie denke etwa an Geflüchtete, die ihre Sprachkenntnisse nachweisen müssen, um eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Viele von ihnen hätten, wenn überhaupt, nur zeitweise eine Schule besucht. Und dann ist da auch noch das Problem mit den unterschiedlichen Schriftsystemen. So müssen viele erst einmal die lateinische Schrift kennen lernen.

Der „vhs-Lerntreff“ ist offen für alle, nicht nur für Geflüchtete, die sich schwer tun mit dem Lesen und Schreiben. Der Ort, der für den „vhs-Lerntreff“ ausgewählt wurde, ist vielen Menschen mit Migrationshintergrund gut bekannt. Es handelt sich um das „Max & Moritz“ in der Kandeler Rheinstraße. In der früheren Kneipe, die der eine oder andere noch aus seiner Jugendzeit kennen dürfte, hat die Verbandsgemeinde seit 2016 eine internationale Begegnungsstätte eingerichtet. Seitdem ist sie Anlaufpunkt für die Flüchtlingshilfe, die von der Verwaltung organisiert wird. Es gibt derzeit bereits Café-Treffs, Spielenachmittage und weitere Kurse.