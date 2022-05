In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein 42-Jähriger sein Auto am Bahnhof in Lingenfeld geparkt. Als der Mann morgens sein Fahrzeug sah, habe er gestaunt, wie die Polizei mitteilt. Denn bislang unbekannte Täter hatten seinen Wagen mit Pflastersteinen aufgebockt und alle vier Räder gestohlen. Die genaue Schadenshöhe steht nach Angaben der Beamten noch nicht fest. Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet alle Zeugen sich unter Telefon 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.