Seit einigen Tagen steht am Zuweg zur Standortschießanlage eine Schranke. Hinzu kommen einige Findlinge, die die Straße von der anderen Seite her abriegeln und offenbar das Passieren der Schranke verhindern sollen.

Ein Grund für die neue Barriere ist, dass auf der Freifläche neben der bundeseigenen Straße im Süden von Germersheim nahe der B9 Spaziergänger gerne ihre Autos parken, was man lange geduldet habe. Das sagte der Kommandeur des Luftwaffenausbildungsbataillons, Oberstleutnant Christoph Kück, auf Anfrage der RHEINPFALZ. Hauptgrund aber seien die über Hand nehmenden illegalen Müllablagerungen dort. Teilweise würden dort Waschmaschinen und offensichtlich ganze Wagenladungen Müll im Wald abgelagert. Soldaten des Bataillons hätten in der Vergangenheit regelmäßig diesen Müll entsorgt. Doch teilweise sei über Nacht neuer Müll aufgetaucht. Dessen Entsorgung sei auf die Dauer auch zu teuer geworden, weshalb man nun reagiert hat, so Kück.

Nach Auskunft des Bataillonskommandeurs, Oberstleutnant Christoph Kück, wurde die Schranke bereits einmal umgefahren. Foto: Michael Gottschalk

Er weist darauf hin, dass die Schranke inzwischen auch schon beschädigt, umgefahren worden ist. Wann die Schranke in Betrieb geht, sei noch offen, da die Zu- und Abfahrt zur Standortschießanlage gewährleistet sein müsse.

Überquellende Mülleimer waren vor Jahren ebenso ein Grund, den Mitfahrerparkplatz an der B9 zu schließen ... Archivfoto: VAN

Wiederholte illegale Müllablagerungen haben im Sommer 2016 auch dazu geführt, dass der ehemalige Mitfahrerparkplatz auf der gegenüberliegenden Seite der B9 in unmittelbarer Nachbarschaft zur Südpfalz-Kaserne für Fahrzeuge gesperrt worden ist. Damals argumentierte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) ebenfalls damit, dass Aufwand und Kosten für die Müllentsorgung zu groß geworden sind.