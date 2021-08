Seit fast einer Woche ist die neue Schranke am Parkplatz An der Grabenwehr, vor dem Bürgerhaus, in Betrieb. Der Platz ist sichtlich sauberer und die Abende sind ruhiger geworden. „Die Nutzung des Parkplatzes bleibt im Übrigen weiterhin für alle kostenfrei“, sagt Bürgermeister Marcus Schaile. Die Einfahrt ist täglich von 6 bis 20 Uhr und die Ausfahrt ab 20 Uhr möglich. Mittels Kontaktschleife auf dem Boden öffnet und schließt sich die Schranke selbsttätig. Sollten Veranstaltungen im Bürgerhaus eine Einfahrt nach 20 Uhr notwendig machen, werde die Schrankenöffnung für diesen Tag oder Abend angepasst.