Am Samstagnachmittag betraten zwei bisher unbekannte Täter unberechtigterweise ein Anwesen in der Mittleren Ortsstraße in Rülzheim und durchwühlten Schränke und Schubladen. Die beiden Unbekannten fanden wohl den zuvor vom Anwohner verlorenen Wohnungsschlüssel und verschafften sich damit Zutritt zu dem Anwesen, vermutet die Polizei. Bei dem Einbruch wurde nichts gestohlen. Die beiden unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben: beide zwischen 25 bis 35 Jahre alt, beide etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, beide trugen ein weißes T-Shirt. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Germersheim, Telefon 07274 9580, oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de, entgegen.