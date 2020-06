Die nächste Vandalismusmeldung: In der Nacht von Freitag auf Samstag gab es in Bellheim erneut Sachbeschädigungen im Bereich des Schützenhauses/Abenteuerspielplatzes. Bislang unbekannte Täter rissen eine im Boden verankerte Lampe heraus und beschädigten einen Blumenkübel. Der Sachschaden liegt bei zirka 90 Euro. Die Polizei hat Spuren gesichert.

Ob diese Tat im Zusammenhang zu den Sachbeschädigungen am vergangenen Wochenende steht, soll nun durch weitere Ermittlungen geklärt werden. In der Nacht auf Sonntag waren vor einer Woche Unbekannte durch Bellheim gezogen und hatten unter anderem geparkte Autos, Schilder und den Abenteuerspielplatz „massiv mit Farbe beschädigt“, wie es im Polizeibericht hieß. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274 9580 oder perMail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.