Erneut haben Diebe auf einem Baustellengelände im Gewerbegebiet zugeschlagen: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben die unbekannten Täter Stromkabel im Wert von rund 10.000 Euro mitgehen lassen. Bereits am Wochenende zuvor waren dort mehrere hundert Meter Kabel von ähnlichem Wert gestohlen worden. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefonnummer 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.