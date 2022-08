Bereits am 9. August berichtete die Polizei über einen Einbruch in die Hütte des Vogelschutzvereines in Lingenfeld. Nun kam es zu dort einem weiteren Einbruch. Die Tat ereignete sich im Zeitraum vom 12. August, 19 Uhr, bis zum 15. August, 18 Uhr. Die unbekannten Täter stahlen diverse Gegenstände im Wert von zirka 100 Euro. Zudem entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.