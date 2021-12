Auf dem Rhein ist ein Silvester-Hochwasser in Anmarsch. Laut der Prognose der Hochwasser-Vorhersagezentrale Karlsruhe wird das Wasser am Pegel Maxau ab Mittwoch schnell steigen: Von etwa 5 Meter auf 7,80 Meter in der Nacht auf Freitag. Möglicherweise wird für kurze Zeit die Schifffahrt eingestellt. Die Bandbreite der Schätzung ist allerdings noch recht groß: Sie reicht für den Scheitel von 6,40 bis 8,10 Meter. Ab Silvester wird der Wasserpegel dann auch innerhalb weniger Tage wieder sinken, so die Prognose.

Das Hochwasser ist das letzte in einem am Oberrhein an Hochwasser reichem Jahr. Darunter im Juli das mit 8,65 Meter am Pegel Maxau dritthöchste in der jüngeren Geschichte. Nur 2013 (8,69 Meter) und im Jahr 1999 (8,84 Meter) war der Wasserstand höher.