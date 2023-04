Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Den Planern des Seniorenzentrums schwante schon etwas: Schließlich waren ganz in der Nähe der Baustelle in der Kindergartenstraße schon Relikte aus der Römerzeit gefunden worden. Was jetzt aber zutage trat, weist deutlich weiter zurück in die Vergangenheit.

Eines gleich vorneweg: Dem Baubeginn für das Seniorenzentrums in Minfeld steht wohl nichts mehr im Wege. Auch nicht das Ergebnis der noch laufenden Grabungsarbeiten auf dem Grundstück