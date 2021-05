Steffen Weiß ist in der Region für sein Engagement für die Zweite Rheinbrücke bekannt. Nun tritt der 48-Jährige als Landtagskandidat für die Freien Wähler im Wahlkreis 52 an.

Kommunalpolitisch war der Sicherheitsfachwirt erst bei der CDU aktiv. 2018 ist Steffen Weiß zu den Freien Wählern gewechselt. Schnell war ihm klar: „Wenn die Freien Wähler zum ersten Mal auf einer Landesliste bekannte Köpfe brauchen, dann stehe ich gerne zur Verfügung.“

Weiß ist in der Region vor allem durch sein Engagement für die zweite Rheinbrücke ein Begriff. „Ich habe die Brücke schon in allen Varianten überquert, bei einer Demonstration sogar zu Fuß“, sagt er mit Schmunzeln. Während seiner Aktivitäten hat er schnell gelernt: Da der Rhein die Landesgrenze zu Baden-Württemberg darstellt, endet bei vielen Amtsträgern dort der Zuständigkeitsbereich. Dabei sei es wichtig, grenzüberschreitend zu denken, sagt Weiß.

Jeden Tag über die Grenze

Denn der 48-Jährige ist ein Grenzgänger, pendelt zu seiner Arbeitsstelle im Campus Nord des Karlsruher Instituts für Technologie in Eggenheim-Leopoldshafen. Dabei nutzt er oft sein E-Bike. Entsprechend liegen ihm die Themen Infrastruktur und Verkehr am Herzen.

Es sei keine Lösung, schlicht alle Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren durch E-Autos zu ersetzen, sagt Weiß. Diese würden vor allem von einer Person genutzt. Radwege sollten sinnvoll geplant sein, sagt er mit Blick auf die zweite Rheinbrücke. Seine Forderung: Eine Fahrradbrücke nach dem Vorbild der Passerelle des Deux Rives, die Kehl und Strasburg verbindet.

Ein weiterer Baustein könnte ein Kurzstreckentarif für die Karlsruher Verkehrsverbund sein. Bisher zahlt man für die Fahrt von Maximiliansau nach Knielingen drei Waben, dabei geht es nur einmal über die Brücke, „da muss es Verbesserungen geben.“ Genau diese kleinen Veränderungen wären ihm wichtig.

Techniker an die Schulen

Auch im Bereich Bildung sieht Weiß noch viel Luft nach oben. Seit Jahren ist er Sprecher des Schulelternbeirats am Europa-Gymnasium Wörth, laut Weiß drittgrößte Schule in Rheinland-Pfalz. „Betriebe haben eine Lernkurve durchgemacht, aber in den Schulen geht es leider nicht voran“, lautet sein Urteil. Auf lange Sicht wären Moderatoren oder Techniker notwendig, schließlich muss der Lehrer beim Fernunterricht schon 28 Schüler und die Inhalte im Blick behalten. Gleichzeitig sollten Lernvideos geschickt eingesetzt werden. „Man muss keinen Unterricht machen, um den Satz des Pythagoras zu erklären“, hier gebe es gutes Filmmaterial. „Das Einloggen muss einen Mehrwert bieten.“

Das Land müsse die technischen Voraussetzungen für Homeschooling schaffen. Denn Bildungsgerechtigkeit sei nicht nur von der Schulform abhängig. Als Vater von drei Töchtern im Homeschooling hat Weiß selbst erfahren, dass die Zahl der Endgeräte in einem Haushalt schnell erschöpft sein kann.

Doch Schulen sollten nicht nur besser technisch ausgestattet sein, sondern auch IT-Betreuer bekommen, die Lehrer und Hausmeister entlasten. „Oder die Möglichkeit haben, einen lokalen IT-Dienst zu beauftragen“, lautet sein Vorschlag.

Grundsätzlich fehlt ihm die vorausschauende Planung, sei es nun hinsichtlich der Sanierung der Rheinbrücke, der Impfungen gegen das Coronavirus oder hinsichtlich des Fernunterrichts an den Schulen. „Es fehlt ein Gesamtansatz, es ist nicht rund.“