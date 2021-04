Am Samstag gegen 19.30 Uhr kam es in der Ludwigstraße in Germersheim zu einem Verkehrsunfall mit geringen Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Verursacher einen komplett gefälschten Führerschein vorlegte, so die Polizei. Er hatte noch nie die erforderliche Fahrerlaubnis für Pkw besessen. Aus einem kleinen Ordnungswidrigkeitsverfahren folgt ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung