Im Landesimpfzentrum sind am Donnerstag die Impfungen mit dem Vakzin Nuvaxovid gestartet. 203 Spritzen wurden verabreicht. „Ich bin froh, dass wir ab sofort auch den neuen konventionellen Impfstoff des Herstellers Novavax anbieten können. Ich bitte alle Menschen, die bislang noch gezögert haben, von diesem Angebot Gebrauch zu machen“, so Landrat Fritz Brechtel. Der so genannte Totimpfstoff basiert auf einer anderen Wirkweise als die mRNA-Präparate von Biontech und Moderna. Zum Vergleich: 24 Menschen wurden am Donnerstag mit dem Impfstoff von Biontech und 33 mit Moderna geimpft.

Mehr als 1200 Termine hat das Land bereits an Bürger aus dem Kreis Germersheim vergeben, die sich mit Nuvaxovid impfen lassen wollen. Offizieller Start im Wörther Impfzentrum war am Donnerstag. Da die Chargen schon am Wochenende geliefert wurden, wurden auf Wunsch schon am Montag 100 Menschen mit dem neuen Vakzin geimpft, sagt ein Kreis-Sprecher auf Nachfrage. Impfungen mit allen Vakzinen seien ohne Terminvergabe möglich. Wer allerdings sichergehen möchte, einen bestimmten Impfstoff zu erhalten, sollte einen Termin vereinbaren. Eine Impfung mit Nuvaxovid ist erst für Menschen ab 18 Jahren erlaubt.

Info



Das Impfzentrum ist montags und donnerstags, von 8 bis 15.45 Uhr, geöffnet. In dieser Zeit sind Impfungen ohne Termin möglich.