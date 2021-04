Eine Senioren hat nach einem sogenannten Schockanruf am Donnerstag einem Unbekannten 30.000 Euro übergeben. Am Mittwoch konnte ein solcher Schaden nur knapp verhinderten werden, da einer anderen älteren Dame das Geld von der Bank nicht ausgezahlt wurde. Das meldet die Polizei Karlsruhe.

In den vergangenen beiden Wochen seien im Stadt- und Landkreis Karlsruhe wieder verstärkt Senioren von Telefontätern kontaktiert und mit schockierenden Nachrichten belästigt worden. Die Polizei erläutert das Vorgehen der Anrufer wie folgt: Die Anrufer geben sich als Polizeibeamte, Staatsanwälte, Rechtsanwälte oder als Angehörige oder Bekannte aus und spielen den älteren Damen oder Herren am Telefon einen Notfall oder schweren Unfall vor, bei dem Menschen getötet oder schwer verletzt wurden. Ihr Angehöriger, ob Tochter, Sohn, Enkel oder der gute Bekannte, hätte diesen Unfall verursacht und muss nun mit einer Untersuchungshaft rechnen, die jedoch durch die Zahlung einer Kaution abgewandt werden kann. Die Angerufenen werden aufgefordert diese oftmals hohen Geldbeträge für ihre Angehörigen aufzubringen.

Senioren sollen bei Besuch in der Bank zum Schweigen verpflichtet werden

„Völlig aufgewühlt versuchen die Opfer nun selbstverständlich ihren Angehörigen zu helfen und fallen auf die Masche des Schockanrufers herein“, so die Polizei in ihrer Mitteilung weiter. Es werden den Opfern konkrete Namen von Polizeibeamten und Polizeirevieren im örtlichen Bereich genannt, die angeblich mit der Sache befasst sind. Unterstützt werden die angeblichen polizeilichen Anrufe durch eine auf dem Telefondisplay angezeigte Telefonnummer 666... die tatsächlich zur Amtsleitung des Polizeipräsidiums Karlsruhe gehört. Ist das geforderte Geld nicht zuhause verfügbar, werden die Senioren aufgefordert das Geld bei der Bank abzuheben und danach an einen Abholer zu übergeben. Unter keinen Umständen soll bei der Bank über diese Kautionszahlung gesprochen werden. Am besten, so wird es den Senioren von Täterseite angetragen, man erklärt bei den Bankmitarbeitern, dass das Geld für eine Handwerkerrechnung, einen Autokauf oder für die Auszahlungen an die Kinder sein sollte.

Die Polizei weist darauf hin, dass man ein solches Telefonat schnell beenden soll. Die Betroffenen sollen das Gespräch mit Nachbarn, Bekannten oder Verwandten suchen und bei Tochter, Sohn, Enkel oder dem Bekannten selbst anrufen. Auch sollte die örtliche Polizei unter 110 informiert werden. Bei der Bank sollte man den wahren Grund der Geldabhebung nennen. „Die Polizei wird Sie niemals zur Verschwiegenheit oder Geheimhaltung verpflichten und die Bankmitarbeiter sind ebenfalls um Ihr Wohl und Schadensverhinderung bemüht“, heißt es in der Mitteilung weiter. Auch soll man niemals Geld oder persönliche Gegenstände an einen Abholer übergeben.