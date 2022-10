Im Verlauf des Montag gingen bei Bewohnern im Dienstgebiet der Polizei Germersheim Schockanrufe ein. Bei Entgegennahme des Anrufs gab das Gegenüber an, dass ein Angehöriger in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei und nun ein Geldbetrag zur Abwendung einer Haft gezahlt werden müsse. Die Angerufenen durchschauten den Betrugsversuch und beendeten das Telefonat ohne eine Geldzahlung zu veranlassen. Die Polizei fordert die Bürger auf: „Bleiben Sie wachsam und informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen eine telefonische Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt. Lassen Sie sich in keinem Fall von dem Anrufer einschüchtern und gehen Sie auf keine Forderung ein.“