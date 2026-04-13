Inzwischen sind es mehrere Fälle, in denen vermeintliche Polizisten sich bei russisch sprechenden Senioren melden und eine Notlage einer engen Verwandten vortäuschen. Am vergangenen Freitag wurde nach Polizeiangaben ein Betroffener dazu gebracht, einem falschen Polizisten 15.000 Euro zu übergeben. Bereits am Dienstag, 7. April, erhielt ein Senior aus Germersheim gegen 11 Uhr einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser schilderte, dass die Tochter des Seniors einen schweren Unfall verursacht habe und sie nun Geld bezahlen müsse, um eine Strafanzeige zu verhindern. Kurze Zeit später kam zweimal ein angeblicher Polizist zur Wohnadresse des Seniors in der Hans-Graf-Sponeck-Straße und nahm das Geld entgegen. Der Abholer wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 50 Jahre alt, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, kräftige Statur, mit braunen Haaren. Weitere Fälle gab es im Raum Neustadt. Der Schaden im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz beträgt inzwischen über 100.000 Euro. In allen Fällen sprachen die Betrüger Russisch. Aufgrund der ähnlichen Vorgehensweise besteht der Polizei zufolge ein Zusammenhang zwischen den Taten. Das Polizeipräsidium hat auf seiner Homepage unter https://s.rlp.de/QW8vPrD einen Flyer mit russischen Warnhinweisen veröffentlicht. Auch bittet die Polizei darum, russischsprechende Senioren, Verwandte oder Bekannte vor der aktuellen Betrugsmasche zu warnen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen an die Polizei Germersheim unter 07274-9580.