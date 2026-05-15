Mit einer perfiden Betrugsmasche sollte eine Seniorin um Gold und Schmuck im Wert von rund 300.000 Euro gebracht werden. Doch es kam anders.

Im November 2025 erhielt eine ältere Dame aus dem Kreis Germersheim telefonisch eine schockierende Nachricht: Ihre Tochter habe einen schweren Unfall verursacht und könne nur gegen Zahlung einer Kaution von knapp 140.000 Euro von der Haft verschont bleiben. Die Frau versprach, die Summe in Goldbarren und Schmuckstücken an eine Abholerin zu übergeben, was am folgenden Tag geschah. Kurz darauf wurden die junge Frau und ihr Begleiter festgenommen, die ganze betrügerische Aktion hatte nämlich unter polizeilicher Beobachtung stattgefunden.

Wegen bandenmäßigem, gewerbsmäßigem Betrugs mussten sich jetzt die beiden jungen Leute vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts in Landau verantworten. Sie konnten geschnappt werden, die eigentlichen Drahtzieher dieser höchst kriminellen Aktionen blieben jedoch im Hintergrund. Die junge Angeklagte, die von der Organisation erstmalig angeworben worden war, kannte die Kontaktperson in der Organisation nicht persönlich und hatte auch viel zu viel Angst davor, irgendetwas zu deren Identifizierung beizutragen. Das Gericht hatte Verständnis dafür und bestand nicht auf weiterer Aufklärung, die in Händen der Polizei liegt.

Geburtstag in Haft

Durch die Überwachung der Handys von verdächtigten und beobachteten Personen war die Polizei in Karlsruhe darauf aufmerksam geworden, dass im Kreisgebiet Germersheim wohl ein Opfer gefunden worden war, dem man Geld abnehmen wollte. Eine weibliche Person sollte die Beute in Empfang nehmen. Die ältere Dame hatte der Angeklagten eine Tasche mit Goldbarren und Schmuck im Wert von rund 300.000 Euro übergeben. Das Geld wurde ihr selbstredend wieder zurück gegeben. Sie hatte aber das Gericht gebeten, nicht als Zeugin auftreten zu müssen. Eine erneute Konfrontation mit dem Geschehen sei für sie extrem belastend. Dafür hatten alle Prozessbeteiligten Verständnis.

Ihre Aussage war zur Beweiserhebung auch nicht von großer Bedeutung, da die beiden Angeklagten zu Verhandlungsbeginn ein umfassendes Geständnis ablegten und betonten, wie sehr sie ihr Handeln bereuen würden. Beide befinden sich seit November 2025 in Untersuchungshaft, unter der sie sehr leiden würden.

Die angeklagte Frau ist 19 Jahre alt, ihr Freund wurde in der Jugendhaftanstalt kürzlich 18 Jahre alt. Beide berichten von einer schwierigen Kindheit in ihrem Heimatland Polen. Sie gehören beide zur Volksgruppe der Sinti und Roma, und haben eigenen Aussagen zufolge viel Missachtung und Mobbing ertragen müssen. Sie haben zwar Schulabschlüsse erreicht, aber keinen Ausbildungsplatz gefunden. Der junge Mann lebt in einer sehr armen, aber gut funktionierenden Familie, die junge Frau ist allein bei ihrer Mutter aufgewachsen. Mit 16 Jahren bekam sie ihren Sohn, der Vater des Kindes habe sie bei Bekanntwerden der Schwangerschaft verlassen und kümmere sich nicht um das Kind, für das der Großmutter das Sorgerecht zugesprochen wurde.

Aus Not gehandelt

Aus dieser schwierigen finanziellen Situation heraus hatte die Angeklagte sich darauf eingelassen, nach Deutschland zu reisen und als Abholerin für diese ihr ansonsten unbekannten Bande zu fungieren. Sie habe gewusst, dass es um eine illegale Aktion gehen würde, aus Not aber dem Plan zugestimmt. Der junge Mann gab an, er sei nur mitgekommen, weil er sie liebe und in dieser Lage nicht allein lassen wollte. Zwei Polizeibeamte berichteten von der Überwachung der Aktion und der Festnahme der Angeklagten. Mit Hilfe der Dolmetscherin berichteten die Angeklagten, wie sehr sie die Unterbringung in den Haftanstalten belasten würde: keinerlei Sprachkenntnisse, keinerlei Medikamente für Asthma und Allergien bei dem jungen Mann, bei der Angeklagten vor allem die Trennung von ihrem Kind, das sie bei einem erst nach Monaten erlaubten Videotelefonat nicht mehr erkannt hatte.

Das Geständnis sowie die gezeigte Reue hielt der Staatsanwalt den beiden in seinem Plädoyer zu Gute. Doch müsse man auch die hohe kriminelle Energie berücksichtigen, die der Tat zugrunde liegen würde sowie die hohe Summe der ergaunerten Beute. Es sei unstrittig, dass in beiden Fällen das Jugendrecht zur Anwendung kommen müsse; der Angeklagte war bei der Tat erst 17 Jahre alt, die junge Frau in ihrer Reife nicht einer Erwachsenen gleichzusetzen. Er beantragte für den jungen Mann eine Jugendstrafe von einem Jahr und zehn Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Für die junge Frau, deren Tatbeitrag höher zu bewerten sei, beantragte er eine Jugendstrafe von zwei Jahren und drei Monaten. Eine Strafe von über zwei Jahren kann nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden, die Angeklagte brach daraufhin weinend zusammen.

Glaubhaftes Bedauern

Auch die Verteidiger verwiesen in ihren Plädoyers auf die voll umfänglichen Geständnisse der Angeklagten und ihr glaubhaftes Bedauern der Tat. Der Verteidiger der jungen Frau bat um Milde für seine Mandantin, einen erzieherischen Aspekt der langen Haftstrafe könne er nicht erkennen, sie sei durch die Trennung von ihrem Kind schon sehr hart bestraft worden.

Diesem Antrag folgte das Gericht, es verurteilte die beiden Angeklagten wegen schwerem, bandenmäßigem Betrug zu Haftstrafen von 18 beziehungsweise 22 Monaten. Beide Haftbefehle wurden aufgehoben. Darüber hinaus ordnete das Gericht an, dass sie umgehend zurück in ihre Heimat reisen sollten und sich dort für zwei Jahre einem Bewährungshelfer unterstellen müssten. Darüber hinaus müssten sie sich bei der geschädigten Dame schriftlich entschuldigen. Alle Auflagen würde das Gericht strikt überprüfen.