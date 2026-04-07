Eine russischsprachige Seniorin aus Germersheim ist am vergangenen Mittwoch Opfer eines Schockanrufs geworden und hat Bargeld im fünfstelligen Bereich an einen Unbekannten übergeben. Die Frau erhielt gegen 20 Uhr den Anruf einer russisch sprechenden Unbekannten. Diese gab vor, in einen Verkehrsunfall mit dem Ehemann der Geschädigten verwickelt zu sein. Bei dem angeblichen Unfall sei zudem eine schwangere Frau schwer verletzt worden und liege im Sterben.

Unter dem Eindruck der Schilderungen forderte die Anruferin eine hohe Geldsumme. Die Geschädigte ist während des gesamten Gesprächs unter Druck gesetzt worden, berichtet die Polizei. In der Folge übergab sie bei zwei Abholungen an ihrer Haustür Bargeld im fünfstelligen Bereich an einen unbekannten Mann.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen bittet Zeugen, die am 1. April im Bereich der Freiherr-vom-Stein-Straße in Germersheim Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zum Unbekannten machen können, sich unter Telefon 0621 96323312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de zu melden.